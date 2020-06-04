Интернет-магазин SIM -карт и тарифов BezlimitSIM.ru
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SIM-карта Мегафон ЭКСПРЕСС
Интернет: безлимит
Минут в пакете: 1600-1800
SMS в пакете: 100-300
Абонплата: 170-375 ₽/мес
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SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 360
Интернет: 130 ГБ
Минут в пакете: 4900
SMS в пакете: 400
Абонплата: 360 ₽/мес
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SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 205
Интернет: 30 ГБ
Минут в пакете: 4900
SMS в пакете: 400
Абонплата: 205 ₽/мес
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SIM-карта МТС 255
Интернет: 50 ГБ
Минут в пакете: 1100
SMS в пакете: 200
Абонплата: 255 ₽/мес
У нас в магазине:
Дешевые безлимитные тарифы – одно из главных преимуществ мобильной связи в России. Однако на официальных сайтах операторов вы их не найдете.
Мы заключили дистрибьюторские договоры со всеми операторами и получили возможность сформировать цены на пакеты, выгодные для конечных потребителей. Зайдите к нам в магазин и убедитесь сами!
И, безусловно, операторам эти тарифы ВЫГОДНЫ. Как выгодны они и вам. Это лучшая реализация стратегии взаимного выигрыша win-win!
Мы - лучшие!
Вас обязательно заинтересует один из популярных тарифов!
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SIM-карта МТС 135
Интернет: 50 ГБ
Минут в пакете: 300
SMS в пакете: 200
Абонплата: 135 ₽/мес
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SIM-карта ТЕЛЕ2 СТРАНА
Интернет: 50-55 ГБ
Минут в пакете: 600-800
SMS в пакете: 0
Абонплата: 225-350 ₽/мес
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SIM-карта МТС 120
Интернет: 50 ГБ
Минут в пакете: 200
SMS в пакете: 200
Абонплата: 120 ₽/мес
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SIM-карта ТЕЛЕ2 РЕГИОН
Интернет: 40-45 ГБ
Минут в пакете: 400-500
SMS в пакете: 0
Абонплата: 200-300 ₽/мес
Не пропустите мега-скидки!
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SIM-карта Ростелеком 155
Интернет: 10 ГБ
Минут в пакете: 800
SMS в пакете: 100
Абонплата: 155 ₽/мес
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SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 270
Интернет: 100 ГБ
Минут в пакете: 0
SMS в пакете: 0
Абонплата: 270 ₽/мес
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SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 375
Интернет: 200 ГБ
Минут в пакете: 3000
SMS в пакете: 300
Абонплата: 375 ₽/мес
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Wi-Fi роутер Huawei E5576-320 автономный
Карманный со съемным аккумулятором
Раздача интернета по Wi-Fi
Работает с тарифами для модемов
И, конечно же, ответы на ваши основные вопросы:
Тарифы, которые мы продаем – корпоративные и непубличные, поэтому вы не найдете их на сайтах мобильных операторов. У нас заключены с ними договоры о дистрибуции услуг, которые позволяют формировать собственную линейку тарифов.
Мы, безусловно, не застрахованы от изменений тарифов операторами, которые имеют право изменять их в одностороннем порядке. Мы даем гарантию на пакеты на 5 месяцев. В случае существенного изменения оператором условий тарифа мы предлагаем своим абонентам равноценные или лучшие варианты.
Многие наши тарифы работают годами поскольку выгодны операторам.
Большинство тарифов работают во всех регионах России без роуминга, за исключением АР Крым, Севастополя, а также некоторых районов Крайнего севера и Дальнего Востока. На странице каждого тарифа подробно описано, в каких регионах он действует. Внимательно изучите карту покрытия мобильной связи операторов, чтобы убедиться, что выбранный вами тариф будет работать в месте вашего пребывания.
Операторы обещают скорость до 100 мбит/с, однако реальная скорость может существенно отличаться от заявленной. Это зависит от большого количества факторов – уровня сигнала, удаленности от базовой станции (вышки) оператора, рельефа местности, загруженности сети (количества абонентов в соте). Как правило, вы получаете скорость передачи-приема данных от 10 до 70 мбит/с.
В нашей линейке тарифов представлены пакеты, которые позволяют подключить услугу на существующий номер. Однако количество таких пакетов ограничено и зависит от тарифной политики оператора.
Полный список ответов на вопросы, который постоянно пополняется, вы найдете на странице “База Знаний“
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Для абонентов Билайн!
Билайн разместил на своем официальном сайте информацию об изменении абонентской платы по пакетам Безлимитный LTE / 4G. С 01.03.2022 абонентская плата по опции Безлимитный LTE повышается со 100 руб до 200 руб.
Это повышение коснется всех абонентов, кто был подключен к этой опции ранее, при отключении этой опции повторное подключение услуги будет недоступно.