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Дешевые безлимитные тарифы –  одно из главных преимуществ мобильной связи в России. Однако на официальных сайтах операторов вы их не найдете.

Мы заключили дистрибьюторские договоры со всеми операторами и получили возможность сформировать цены на пакеты, выгодные для конечных потребителей. Зайдите к нам в магазин и убедитесь сами! 

И, безусловно, операторам эти тарифы ВЫГОДНЫ. Как выгодны они и вам. Это лучшая реализация стратегии взаимного выигрыша win-win!

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И, конечно же, ответы на ваши основные вопросы:

Тарифы, которые мы продаем – корпоративные и непубличные, поэтому вы не найдете их на сайтах мобильных операторов. У нас заключены с ними договоры о дистрибуции услуг, которые позволяют формировать собственную линейку тарифов. 

Мы, безусловно, не застрахованы от изменений тарифов операторами, которые имеют право изменять их в одностороннем порядке. Мы даем гарантию на пакеты на 5 месяцев. В случае существенного изменения оператором условий тарифа мы предлагаем своим абонентам равноценные или лучшие варианты. 

Многие наши тарифы работают годами поскольку выгодны операторам. 

Большинство тарифов работают во всех регионах России без роуминга, за исключением АР Крым, Севастополя, а также  некоторых районов Крайнего севера и Дальнего Востока.  На странице каждого тарифа подробно описано, в каких регионах он действует. Внимательно изучите карту покрытия мобильной связи операторов, чтобы убедиться, что выбранный вами тариф будет работать в месте вашего пребывания. 

Операторы обещают скорость до 100 мбит/с, однако реальная скорость может существенно отличаться от заявленной. Это зависит от большого количества факторов – уровня сигнала, удаленности от базовой станции (вышки) оператора, рельефа местности, загруженности сети (количества абонентов в соте). Как правило, вы получаете скорость передачи-приема данных от 10 до 70 мбит/с. 

В нашей линейке тарифов представлены пакеты, которые позволяют подключить услугу на существующий номер. Однако количество таких пакетов ограничено и зависит от тарифной политики оператора. 

Полный список ответов на вопросы, который постоянно пополняется, вы найдете на странице “База Знаний

Самое время почитать отзывы о нас!

Большое спасибо Вашей компании, карту получил, все настроилось и работает. Интернет быстрый от 30-35 МБит, роутер пока без внешних антенн. Все раздается и не блокируется.
СергейИваново
Карта пришла, активация прошла успешно. Сейчас в интернете с этой карты. Кстати работает, через перепрошитый самостоятельно, МЕГАФОНОВСКИЙ 4G модем. Пока все устраивает. так что смело заказывайте — отличная фирма.
АнатолийМосква
Симка работает на УРА модем разлочить под смартфон помог этот же магазин всё получилось заказал ещё одну симку для сестры порекомендую друзьям , ребятам ОГРОМНОЕ СПАСИБО ,молодцы в трудный момент не бросили
НиколайНовосибирск
Заказал сим карту вместе с модемом, на дачу в Подмосковье. Подключил через роутер. Интернет магазин и Ростелеком не подвел. Все работает. Отдельное спасибо за консультацию перед выбором сим карты и тарифа.
ИванМосква
Купил тут уже 2 карты, одну прислали в подарок! Буду подключать знакомых.
АлександрЛипецк
Отличный сайт. Неоднократно покупал сим карты, не только себе. Самой старшей уже больше 6 месяцев. Всё работает, был нюанс с Мегафон 250 но это ни к сайту а больше претензий к оператору. В целом нет никаких нареканий, описание тарифов и сим карт соответствует действительности!
Алексей
28.04.2020 г. получил карту мтс 250. До мурманска шла неделю. После получения на почте карты в течении 20 минут я уже с ней работал. Отличный прием интернета, условия тарифа то, что мне было нужно. Спасибо коллективу за качественно оказанную услугу и отзывчивость при обращении к ним с вопросами.
СергейМурманск
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Для абонентов Билайн!

Билайн разместил на своем официальном сайте информацию об изменении абонентской платы по пакетам Безлимитный LTE / 4G.  С 01.03.2022 абонентская плата по опции Безлимитный LTE повышается со 100 руб до 200 руб.

Это повышение коснется всех абонентов, кто был подключен к этой опции ранее, при отключении этой опции повторное подключение услуги будет недоступно.

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Интернет-магазин непубличных секретных безлимитных тарифов мобильных операторов РФ

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